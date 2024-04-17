Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  109394 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  148982 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  149326 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  139704 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113498 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126147 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137897 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137368 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123940 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103508 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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11 апреля 2024, 05:00  •  471849 просмотра

Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было замечено несколько групп беспилотников Shahed иранского производства, которые направляются в разные регионы Украины.

Война •   •  6176 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов

В российском воронеже слышали взрывы

Жители российского воронежа сообщили о нескольких взрывах, хотя официальных подробностей пока нет.

Новости Мира •   •  6225 просмотра
В российском воронеже слышали взрывы

Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум

Протестующие в Тбилиси выдвинули ультиматум с требованием отозвать противоречивый закон об "иностранных агентах" в течение часа.

Новости Мира •   •  7263 просмотра
Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум

Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре и системам противовоздушной обороны "Хезболлы" в Баальбеке на востоке Ливана, а также по военным зданиям и инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана.

Война •   •  9537 просмотра
Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.

Война •   •  10024 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 71 боестолкновение, россияне наступали на 7 направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.

Война •   •  10361 просмотра
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

18 апреля в Украине могут быть введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей из-за увеличения потребления электроэнергии и дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками на электростанции.

Война •   •  11705 просмотра
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области 67-летний местный житель получил сотрясение мозга, а также было повреждено административное здание.

Война •   •  12184 просмотра
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

По меньшей мере 18 человек, в том числе 14 израильских солдат, были ранены в результате нападения Хезболлы из Ливана на север Израиля.

Новости Мира •   •  11588 просмотра
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.

Война •   •  12577 просмотра
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование