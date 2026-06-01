рф атакует АЗС на Харьковщине, ударила ракетой по Мерефе
УНН
В Харькове и Лозовой из-за атак БпЛА повреждены АЗС, ранен работник станции. По Мерефе враг ударил ракетой, на месте работают экстренные службы.
В Харьковской области войска рф сегодня продолжили атаковать АЗС, ударили, предварительно, ракетой по Мерефе под Харьковом, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
Оккупанты утром, как сообщил Синегубов, снова атаковали БпЛА Немышлянский район Харькова.
"Пострадал 37-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Повреждены АЗС, 4 автомобиля, рекламные борды", - написал глава ОВА в соцсетях.
"Ранения получил 37-летний работник АЗС, его госпитализировали", - уточнили в прокуратуре.
По данным прокуратуры, Лозовая в Харьковской области также сегодня попала под удар вражеского беспилотника.
"По данным следствия, 1 июня около 10:00 вооруженные силы рф нанесли удар по городу Лозовая.
В результате попадания произошло возгорание рядом с АЗС и СТО. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Предварительно, российская армия применила ударный беспилотник типа "Герань-2".
Уже позже, как сообщил Синегубов, "враг нанес удар по Мерефе".
"Предварительно, оккупанты применили ракету. На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте работают все экстренные службы. Устанавливаем обстоятельства обстрела", - указал глава ОВА.
