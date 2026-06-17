РФ атаковала конно-спортивную школу в Сумах, где проходили занятия для детей, погибли животные
Киев • УНН
Российские войска обстреляли территорию конно-спортивной школы в Сумах. Спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших лошадей.
В Сумах россияне ударили по территории конно-спортивной школы, где проходили занятия для детей. Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки погибли три лошади, передает УНН.
Спасатели работали в частично разрушенном здании: разбирали аварийные конструкции и демонтировали крупногабаритные плиты перекрытия. Из-под завалов специалисты ГСЧС деблокировали тела животных
Армия РФ ударила дроном по ферме в Сумской области: часть скота погибла, еще часть – ранена12.06.26, 22:29 • 8506 просмотров