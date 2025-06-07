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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
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рф атаковала Харьков авиабомбами: один человек погиб, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Российская армия нанесла удар по Харькову авиационными бомбами, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения. Удар пришелся по центральной части города, медики оказывают помощь пострадавшим.

рф атаковала Харьков авиабомбами: один человек погиб, пятеро ранены

Армия рф атаковала Харьков авиационными бомбами, один человек погиб, еще 5 - ранены, передает УНН.

В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району есть раненые. Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых 

- сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских ударов 5 человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Харькове прогремели взрывы: город под ударом авиабомб07.06.25, 17:54 • 1112 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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