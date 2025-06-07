рф атаковала Харьков авиабомбами: один человек погиб, пятеро ранены

Армия рф атаковала Харьков авиационными бомбами, один человек погиб, еще 5 - ранены, передает УНН.

В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району есть раненые. Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских ударов 5 человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Харькове прогремели взрывы: город под ударом авиабомб