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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

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рф атакувала Харків авіабомбами: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Російська армія завдала удару по Харкову авіаційними бомбами, внаслідок чого одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення. Удар прийшовся по центральній частині міста, медики надають допомогу постраждалим.

рф атакувала Харків авіабомбами: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Армія рф атакувала Харків авіаційними бомбами, одна людина загинула, ще 5 - поранені, передає УНН.

Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені. Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених 

- повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожих ударів 5 людей отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

У Харкові пролунали вибухи: місто під ударом КАБів07.06.25, 17:54 • 1510 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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