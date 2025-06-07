рф атакувала Харків авіабомбами: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Армія рф атакувала Харків авіаційними бомбами, одна людина загинула, ще 5 - поранені, передає УНН.

Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені. Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених