рф атакувала Харків авіабомбами: одна людина загинула, п'ятеро поранені
Київ • УНН
Російська армія завдала удару по Харкову авіаційними бомбами, внаслідок чого одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення. Удар прийшовся по центральній частині міста, медики надають допомогу постраждалим.
Армія рф атакувала Харків авіаційними бомбами, одна людина загинула, ще 5 - поранені, передає УНН.
Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені. Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожих ударів 5 людей отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
У Харкові пролунали вибухи: місто під ударом КАБів07.06.25, 17:54 • 1510 переглядiв