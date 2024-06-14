Девять гражданских получили ранения в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за сутки. Зафиксировано более полусотни разрушений, в частности многоквартирных домов магазинов, аптеки, админздания и библиотеки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, враг нанес по региону 2085 ударов.

Армия рф накрыла огнем 10 населенных пунктов: города Красногоровка, Курахово, Селидово, Торецк, поселки Острое, Желанное, Кураховка, Нью-Йорк, села Заря, Новожеланное.

Повреждены 57 гражданских объектов, из них 36 жилых домов.

На Селидово оккупанты сбросили авиабомбу "УМПБ Д-30 СН" - ранили шестерых гражданских лиц. Разрушениям подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 13 многоквартирных домов и частный дом, 4 магазина, 2 аптеки, админздания, библиотека, кафе, автомобили.

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Трое мирных жителей пострадали в результате артиллерийских обстрелов - в Красногоровке, Курахово, Торецке.

Нью-Йорк россияне атаковали двумя авиабомбами "КАБ-250", повредили 14 частных домов.

С авиации враг бомбил Желанное, разрушен многоквартирный дом.

Село Заря войска рф обстреляли из РСЗО "Град", повреждены 4 частных дома. В Остром пострадали частный дом и спортзал.

Также в полиции рассказали, что из Донецкой области за сутки эвакуированы еще 73 человека, из них 16 детей. С начала обязательной эвакуации - 169 719 человек, среди них 20 123 - дети, 7 078 - люди с инвалидностью.

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