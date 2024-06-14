рф атакувала Донеччину авіабомбами, з артилерії та "Градів": дев'ять постраждалих за добу
Київ • УНН
Дев'ять цивільних осіб отримали поранення та 57 цивільних об'єктів, серед яких житлові будинки, магазини, аптеки, адміністративні будівлі та бібліотеки, були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів 10 населених пунктів Донецької області російськими військами за минулу добу.
Дев’ять цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області за добу. Зафіксовано понад пів сотні руйнувань, зокрема багатоквартирних будинків крамниць, аптеки, адмінбудівлі та бібліотеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними правоохоронців, ворог завдав по регіону 2085 ударів.
Армія рф накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Гостре, Желанне, Курахівка, Нью-Йорк, села Зоря, Новожеланне.
Пошкоджено 57 цивільних об’єктів, з них 36 житлових будинків.
На Селидове окупанти скинули авіабомбу "УМПБ Д-30 СН" - поранили шістьох цивільних осіб. Руйнувань зазнали 29 об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема 13 багатоквартирних будинків і приватна оселя, 4 крамниці, 2 аптеки, адмінбудівлі, бібліотека, кафе, автомобілі.
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Нью-Йорк росіяни атакували двома авіабомбами "КАБ-250", пошкодили 14 приватних будинків.
З авіації ворог бомбив Желанне, зруйновано багатоквартирний будинок.
Село Зоря війська рф обстріляли з РСЗВ "Град", пошкоджено 4 приватних оселі. У Гострому постраждали приватний будинок і спортзал.
Також в поліції розповіли, що із Донеччини за добу евакуйовано ще 73 людини, з них 16 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 169 719 осіб, серед них 20 123 – діти, 7 078 - люди з інвалідністю.
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