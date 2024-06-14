Кількість поранених через удар рф авіабомбою по Селидовому зросла до 6
Київ • УНН
Російський авіаудар по житловому району в Селидовому Донецької області призвів до поранення 6 цивільних осіб у віці від 62 до 93 років, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
Кількість поранених внаслідок удару російської армії авіабомбою по житловому кварталу у Селидовому у Донецькій області збільшилася до 6, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 13 червня 2024 року о 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у місті Селидове на Донеччині. Попередньо, проти мирного населення ворог застосував УМПБ Д-30СМ.
"Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро містян віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення та забої", - зазначили у прокуратурі.
Також вказано, що пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше
Повідомлялося про 5 постраждалих у Селидовому.