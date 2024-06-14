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Унаслідок обстрілу Селидового поранені п’ятеро людей – голова Донецької ОВА

Унаслідок обстрілу Селидового поранені п’ятеро людей – голова Донецької ОВА

Київ • УНН

 • 43568 перегляди

П'ятеро людей отримали поранення і кілька будинків було пошкоджено в результаті російського обстрілу міста Селидове в Донецькій області 13 червня.

Пізно ввечері 13 червня місто Селидове в Донецькій області зазнало обстрілу, внаслідок якого зазнали поранень п’ятеро людей, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі і декілька крамниць. Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддалених від фронту містах Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку

вказав керівник обласної адміністрації.

Ворог вранці обстріляв Північне та Селидове на Донеччині: є загиблий та поранені05.06.24, 12:04 • 24321 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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