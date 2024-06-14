Унаслідок обстрілу Селидового поранені п’ятеро людей – голова Донецької ОВА
Київ • УНН
П'ятеро людей отримали поранення і кілька будинків було пошкоджено в результаті російського обстрілу міста Селидове в Донецькій області 13 червня.
Пізно ввечері 13 червня місто Селидове в Донецькій області зазнало обстрілу, внаслідок якого зазнали поранень п’ятеро людей, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Ворог вранці обстріляв Північне та Селидове на Донеччині: є загиблий та поранені05.06.24, 12:04 • 24321 перегляд