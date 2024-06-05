Ворог вранці обстріляв Північне та Селидове на Донеччині: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще п'ятеро отримали поранення в результаті російського обстрілу села Північне і міста Селидове в Донецькій області сьогодні вранці.
Російські війська сьогодні вранці, 5 червня, обстріляли селище Північне та місто Селидове Донецької області. Внаслідок ворожих ударів в Північному загинула одна людина та четверо отримали поранення. Ще одна людина травмувалась у Селидовому. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
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За словами голови ОВА, у Північному Торецької громади росіяни вбили одну людину, поранили ще чотирьох. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена крамниця.
По Селидовому ворог скинув дві керовані авіабомби, унаслідок чого одна людина отримала поранення, пошкоджено підприємство і 2 автомобілі.
Доповнення
4 червня російські війська обстріляли 2300 разів 10 населених пунктів Донецької області. Зокрема скинули авіабомбу на Костянтинівку та вдарили ракетою по Слов’янську. Внаслідок ворожої атаки на Костянтинівку порання отримала одна людина.