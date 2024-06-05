Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые

Российские войска сегодня утром, 5 июня, обстреляли поселок Пивничное и город Селидово Донецкой области. В результате вражеских ударов в Северном погиб один человек и четверо получили ранения. Еще один человек травмировался в Селидово. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

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1 человек погиб и 5 ранены - такие последствия утренних обстрелов Донетчины - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, в Пивничном Торецкой громаде россияне убили одного человека, ранили еще четверых. В результате вражеского обстрела повреждена лавка.

По Селидово враг сбросил две управляемые авиабомбы, в результате чего один человек получил ранения, повреждено предприятие и 2 автомобиля.

Дополнение

4 июня российские войска обстреляли 2300 раз 10 населенных пунктов Донецкой области. В частности сбросили авиабомбу на Константиновку и ударили ракетой по Славянску. В результате вражеской атаки на Константиновку ранение получил один человек.