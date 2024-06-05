росіяни обстріляли Донеччину 2300 разів за добу: є поранений
Київ • УНН
росіяни 2300 разів обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, поранивши одну людину і пошкодивши 24 цивільних об'єкта.
4 червня російські війська обстріляли 2300 разів 10 населених пунктів Донецької області. Зокрема скинули авіабомбу на Костянтинівку та вдарили ракетою по Слов’янську. Внаслідок ворожої атаки на Костянтинівку порання отримала одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Минулої доби вибухи пролунали в 10 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Лиман, Слов’янськ, Часів Яр, селищах Желанне, Курахівка, селах Веселе, Вовче, Лисівка.
Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура.
За даними поліції, окупанти скинули авіабомбу "УМПБ Д-30СН" на Костянтинівку - поранили людину, пошкодили 9 приватних будинків і три авто.
У Слов’янську в результаті влучання ракети пошкоджено приватну оселю.
Також російські війська обстріляли з артилерії Лиман, пошкоджено 6 приватних будинків.
Крім того, ворожим авіаударом зруйновано будинок в Желанному. По одній оселі пошкоджено у Вовчому та Курахівці.
Армія рф обстріляла бази відпочинку на Харківщині, за добу відомо про 3 постраждалих05.06.24, 09:00 • 19917 переглядiв