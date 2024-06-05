россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый

4 июня российские войска обстреляли 2300 раз 10 населенных пунктов Донецкой области. В частности сбросили авиабомбу на Константиновку и ударили ракетой по Славянску. В результате вражеской атаки на Константиновку ранение получил один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

За прошедшие сутки взрывы прогремели в 10 населенных пунктах: городах Константиновка, Курахово, Лиман, Славянск, времен Яр, поселках желанное, Кураховка, селах веселое, Волчье, Лисовка.

В результате вражеских ударов разрушениям подверглись 24 гражданских объекта – 19 жилых домов, автомобили, критическая инфраструктура.

По данным полиции, оккупанты сбросили авиабомбу "УМПБ Д-30СН" на Константиновку-ранили человека, повредили 9 частных домов и три авто.

В Славянске в результате попадания ракеты поврежден частный дом.

Также российские войска обстреляли из артиллерии Лиман, повреждены 6 частных домов.

Кроме того, вражеским авиа ударом разрушен дом в Желанном. По одному дому повреждены в Волчьем и Кураховке.

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