россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  7113 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  18002 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  39349 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  44762 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  43862 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  47370 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  109535 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  114934 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  115262 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
4 июня 2024, 08:41  •  109842 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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ДТП с пострадавшими произошло на трассе Киев-Чоп, нарушено движение транспорта

ДТП с пострадавшими произошло на трассе Киев-Чоп, нарушено движение транспорта

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На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго

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В Харьковской области лесными пожарами охвачено 3 тысячи гектаров

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На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  138529 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  155703 просмотра

россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый

россияне 2300 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, ранив одного человека и повредив 24 гражданских объекта.

Война •   •  5741 просмотра
россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Украина располагает обширной сетью сельскохозяйственных компаний, связанных с россией, включая GNT Group, принадлежащую Сергею Грозе и Владимиру Науменко.

Экономика •   •  32779 просмотра
Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

В сети мультимаркетов "Аврора" стартует новая благотворительная акция, чтобы собрать 3 млн гривен на покупку школьных принадлежностей и девайсов для детей, потерявших родителей во время войны.

Новости Бизнеса •   •  3379 просмотра
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

Луганщина на пороге голода: продолжается вывоз сотен тысяч тонн зерна в регионы рф

Луганская область находится на грани голода, поскольку оккупанты продолжают экспортировать сотни тысяч тонн зерна в российские регионы, несмотря на значительные потери урожая пшеницы из-за засухи.

Общество •   •  8488 просмотра
Луганщина на пороге голода: продолжается вывоз сотен тысяч тонн зерна в регионы рф

ДТП с пострадавшими произошло на трассе Киев-Чоп, нарушено движение транспорта

Дорожно-транспортное происшествие с травмами произошло около 9 часов утра на трассе М06 Киев-Чоп недалеко от Холоденко, что вызвало трудности в обоих направлениях и потребовало от полиции контроля за дорожным движением и госпитализации пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  7709 просмотра
ДТП с пострадавшими произошло на трассе Киев-Чоп, нарушено движение транспорта

На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго

По состоянию на сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности из-за ударов врага по критически важной инфраструктуре и объектам электроэнергетики.

Война •   •  9662 просмотра
На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго

В Харьковской области лесными пожарами охвачено 3 тысячи гектаров

В Харьковской области тушат пять лесных пожаров на площади около 3000 гектаров, четыре пожара локализованы на площади 23 гектара.

Криминал и ЧП •   •  8069 просмотра
В Харьковской области лесными пожарами охвачено 3 тысячи гектаров

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Потребность в военных медиках в Украине велика, и для их набора через рекрутинговые центры предусмотрена отдельная программа, позволяющая лицам с медицинским образованием быстро стать военными врачами с офицерскими званиями.

Война •   •  39210 просмотра
Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны

На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов

Ночью над Николаевской областью были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов "шахед", но упавшие обломки повредили около 10 частных домов и автомобилей в дачном кооперативе.

Война •   •  9972 просмотра
На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов

Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Национальная полиция изъяла и вернула в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене виктора медведчука.

Культура •   •  8595 просмотра
Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука