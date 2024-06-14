Пять человек получили ранения и несколько домов были повреждены в результате российского обстрела города Селидово в Донецкой области 13 июня.
Поздно вечером 13 июня город Селидово в Донецкой области подвергся обстрелу, в результате которого получили ранения пять человек, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
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Россияне повредили 10 многоэтажек, три админздания и несколько магазинов. Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по относительно отдаленным от фронта городам Донецкой области. Каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя смертельной опасности
Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые5 июня 2024, 09:04 • 23696 просмотров