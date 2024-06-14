Число раненых из-за удара рф авиабомбой по Селидовому возросло до 6

Количество раненых в результате удара российской армии авиабомбой по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области увеличилось до 6, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 13 июня 2024 года в 21:10 оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал в городе Селидово Донецкой области. Предварительно, против мирного населения враг применил УМПБ Д-30СМ.

"В результате обстрела получили ранения шестеро горожан в возрасте от 62 до 93 лет. У них диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения и ушибы", - отметили в прокуратуре.

Также указано, что повреждены по меньшей мере 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Сообщалось о 5 пострадавших в Селидово.