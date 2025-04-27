рф активизировала штурмовые действия на направлении Часового Яра - спикер ОТГ "Луганск"

россияне активизировали штурмовые действия на направлении Часового Яра в Донецкой области. Враг пытается с севера проводить штурмы для того, чтобы оттеснить Силы обороны с позиций.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает УНН.

Детали

На вопрос, какова сейчас ситуация вокруг Часового Яра, Запорожец ответил:

Враг активизировался именно на этом направлении. Если на прошлой неделе там были единичные штурмовые действия, а в основном было перемещение личного состава, то на этой неделе враг активизировался, уже применяя штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны

По его словам, штурмовые действия врага по Часовому Яру сосредоточены сейчас больше в северной стороне.

То есть враг пытается с севера проводить штурмовые действия для того, чтобы оттеснить Силы обороны от позиций. Пользуются в том числе тем, что сейчас благоприятное время года, все зеленеет и пытается перемещаться по территории города уже не только ночью - рассказал Запорожец.

Кроме того, он сообщил, что больше всего Краматорское направление страдает от постоянных артиллерийских обстрелов.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Силы обороны Украины недавно продвинулись под Покровском. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Новопавловкой, Кураховым и Великой Новоселкой, а также в Курской и Белгородской областях.