рф активізувала штурмові дії на напрямку Часового Яру - речник ОТУ "Луганськ"

росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру на Донеччині. Ворог намагається з півночі проводити штурми для того, щоб відтіснити Сили оборони з позицій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає УНН.

На запитання, яка наразі ситуація навколо Часового Яру, Запорожець відповів:

Ворог активізувався саме на цьому напрямку. Якщо минулого тижня там були поодинокі штурмові дії, а в основному було переміщення особового складу, то на цьому тижні ворог активізувався вже застосовуючи штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони

За його словами, штурмові дії ворога по Часовому Яру зосереджені зараз більше в північній стороні.

Тобто ворог намагається з півночі проводити штурмові дії для того, щоб відтіснити Сили оборони від позицій. Користуються в тому числі тим, що зараз сприятлива пора року, все зеленіє й намагається переміщуватися по території міста вже не тільки вночі