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рф активізувала штурмові дії на напрямку Часового Яру - речник ОТУ "Луганськ"

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру, намагаючись з півночі відтіснити українські сили. Краматорський напрямок потерпає від постійних артобстрілів.

рф активізувала штурмові дії на напрямку Часового Яру - речник ОТУ "Луганськ"

росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру на Донеччині. Ворог намагається з півночі проводити штурми для того, щоб відтіснити Сили оборони з позицій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає УНН.

Деталі

На запитання, яка наразі ситуація навколо Часового Яру, Запорожець відповів:

Ворог активізувався саме на цьому напрямку. Якщо минулого тижня там були поодинокі штурмові дії, а в основному було переміщення особового складу, то на цьому тижні ворог активізувався вже застосовуючи штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони

За його словами, штурмові дії ворога по Часовому Яру зосереджені зараз більше в північній стороні.

Тобто ворог намагається з півночі проводити штурмові дії для того, щоб відтіснити Сили оборони від позицій. Користуються в тому числі тим, що зараз сприятлива пора року, все зеленіє й намагається переміщуватися по території міста вже не тільки вночі

- розповів Запорожець.

Окрім того, він повідомив, що найбільше Краматорський напрямок потерпає від постійних артилерійських обстрілів.

Доповнення

Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим та Великою Новосілкою, а також у Курській та Бєлгородській областях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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