рф активізувала штурмові дії на напрямку Часового Яру - речник ОТУ "Луганськ"
Київ • УНН
Росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру, намагаючись з півночі відтіснити українські сили. Краматорський напрямок потерпає від постійних артобстрілів.
росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру на Донеччині. Ворог намагається з півночі проводити штурми для того, щоб відтіснити Сили оборони з позицій.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає УНН.
Деталі
На запитання, яка наразі ситуація навколо Часового Яру, Запорожець відповів:
Ворог активізувався саме на цьому напрямку. Якщо минулого тижня там були поодинокі штурмові дії, а в основному було переміщення особового складу, то на цьому тижні ворог активізувався вже застосовуючи штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони
За його словами, штурмові дії ворога по Часовому Яру зосереджені зараз більше в північній стороні.
Тобто ворог намагається з півночі проводити штурмові дії для того, щоб відтіснити Сили оборони від позицій. Користуються в тому числі тим, що зараз сприятлива пора року, все зеленіє й намагається переміщуватися по території міста вже не тільки вночі
Окрім того, він повідомив, що найбільше Краматорський напрямок потерпає від постійних артилерійських обстрілів.
Доповнення
Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим та Великою Новосілкою, а також у Курській та Бєлгородській областях.