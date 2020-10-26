Результативное действие Зозули помогло "Альбасете" обыграть "Райо Вальекано"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля отметился голевой передачей в матче против “Райо Вальекано” в матче 8-го тура Сегунды, передает УНН со ссылкой на сайт клубов.
Наш соотечественник на 47-минуте ассистировал Эдди Паскуалю, который сделал счет 2:0 в пользу “Альбасете”. Этот результат стал финальным.
Стоит отметить, что в 8-ми поединках сезона Зозуля забил только один гол при одном ассисте. В турнирной таблице “Альбасете” только 16-тые.
Напомним, что в июне этого года “Райо Вальекано” продолжил обзывать Зозулю в рамках поединка.