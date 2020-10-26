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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 57467 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 82711 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103008 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122018 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99618 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100991 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103580 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Результативное действие Зозули помогло "Альбасете" обыграть "Райо Вальекано"

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 • 12333 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля отметился голевой передачей в матче против “Райо Вальекано” в матче 8-го тура Сегунды, передает УНН со ссылкой на сайт клубов.

Наш соотечественник на 47-минуте ассистировал Эдди Паскуалю, который сделал счет 2:0 в пользу “Альбасете”. Этот результат стал финальным.

Стоит отметить, что в 8-ми поединках сезона Зозуля забил только один гол при одном ассисте. В турнирной таблице “Альбасете” только 16-тые.

Напомним, что в июне этого года “Райо Вальекано” продолжил обзывать Зозулю в рамках поединка.

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