Результативна дія Зозулі допомогла “Альбасете” обіграти “Райо Вальєкано”

Наш співвітчизник на 47-хвилині асистував Едді Паскуалю, який зробив рахунок 2:0 на користь “Альбасети”. Цей результат став фінальним.

Варто відзначити, що в 8-ми поєдинках сезону Зозуля забив тільки один гол при одному асисті. В турнірній таблиці “Альбасете” лише 16-ті.

Нагадаємо, що у червні цього року “Райо Вальєкано” продовжив обзивати Зозулю в рамках поєдинку.