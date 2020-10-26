Результативна дія Зозулі допомогла “Альбасете” обіграти “Райо Вальєкано”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Український нападник “Альбасете” Роман Зозуля відзначився гольовою передачею в матчі проти “Райо Вальєкано” в матчі 8-го туру Сегунди, передає УНН з посиланням на сайт клубів.
Наш співвітчизник на 47-хвилині асистував Едді Паскуалю, який зробив рахунок 2:0 на користь “Альбасети”. Цей результат став фінальним.
Варто відзначити, що в 8-ми поєдинках сезону Зозуля забив тільки один гол при одному асисті. В турнірній таблиці “Альбасете” лише 16-ті.
Нагадаємо, що у червні цього року “Райо Вальєкано” продовжив обзивати Зозулю в рамках поєдинку.