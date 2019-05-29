Результаты мониторинга объектов культурного наследия в Крыму представят на сессии комитета ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На очередной сессии комитета ЮНЕСКО 30 июня будут представлены результаты мониторинга ситуации на объектах культурного и исторического наследия в Крыму. Об этом во время круглого стола в Киев 29 мая рассказал посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель главы делегации Украины в ЮНЕСКО Сергей Рева, сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
“МИД Украины осуществляет постоянную координацию и подготовку материалов по мониторингу ситуации на объектах культурного и исторического наследия в Крыму. Очередная сессия комитета ЮНЕСКО, где будет рассматриваться мониторинговый доклад, пройдет 30 июня. Мы призываем всех участников мониторинга, ответственные организации и структуры подать информацию в министерство. Особое внимание ЮНЕСКО планирует обратить на Ханский дворец в Бахчисарае”, — заявил Сергей Рева.
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина ждет на мониторинговую миссию, которая проверит состояние Ханского дворца в аннексированном крымском Бахчисарае.
Украина, а также ведущие страны мира и международные организации, считают оккупацию и аннексию Россией Крыма незаконными и не признают предназначенных Кремлем руководителей на полуострове. Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели против России экономические санкции. Кремль оккупацию отрицает и называет аннексию полуострова “восстановлением исторической справедливости”.
Киев неоднократно критиковал так называемую реставрацию, которую проводит российская власть в Ханской дворце.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резолюции по временно оккупированном Крыму, которые Киев предлагает в ЮНЕСКО, не имеют ничего общего с реальным положением дел.