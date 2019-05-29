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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 65995 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120937 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111075 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137380 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144576 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130174 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Результаты мониторинга объектов культурного наследия в Крыму представят на сессии комитета ЮНЕСКО

Результаты мониторинга объектов культурного наследия в Крыму представят на сессии комитета ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 5618 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. На очередной сессии комитета ЮНЕСКО 30 июня будут представлены результаты мониторинга ситуации на объектах культурного и исторического наследия в Крыму. Об этом во время круглого стола в Киев 29 мая рассказал посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель главы делегации Украины в ЮНЕСКО Сергей Рева, сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

“МИД Украины осуществляет постоянную координацию и подготовку материалов по мониторингу ситуации на объектах культурного и исторического наследия в Крыму. Очередная сессия комитета ЮНЕСКО, где будет рассматриваться мониторинговый доклад, пройдет 30 июня. Мы призываем всех участников мониторинга, ответственные организации и структуры подать информацию в министерство. Особое внимание ЮНЕСКО планирует обратить на Ханский дворец в Бахчисарае”, — заявил Сергей Рева.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина ждет на мониторинговую миссию, которая проверит состояние Ханского дворца в аннексированном крымском Бахчисарае.

Украина, а также ведущие страны мира и международные организации, считают оккупацию и аннексию Россией Крыма незаконными и не признают предназначенных Кремлем руководителей на полуострове. Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели против России экономические санкции. Кремль оккупацию отрицает и называет аннексию полуострова “восстановлением исторической справедливости”.

Киев неоднократно критиковал так называемую реставрацию, которую проводит российская власть в Ханской дворце.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резолюции по временно оккупированном Крыму, которые Киев предлагает в ЮНЕСКО, не имеют ничего общего с реальным положением дел.

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