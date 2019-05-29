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Результати моніторингу об'єктів культурної спадщини в Криму представлять на сесії комітету ЮНЕСКО

Результати моніторингу об'єктів культурної спадщини в Криму представлять на сесії комітету ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 5620 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. На черговій сесії комітету ЮНЕСКО 30 червня будуть представлені результати моніторингу ситуації на об’єктах культурної та історичної спадщини в Криму. Про це під час круглого столу в Києві 29 травня розповів посол із особливих доручень МЗС України, заступник голови делегації України в ЮНЕСКО Сергій Рева, повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.

“МЗС України здійснює постійну координацію і підготовку матеріалів із моніторингу ситуації на об’єктах культурної та історичної спадщини в Криму. Чергова сесія комітету ЮНЕСКО, де розглядатиметься моніторингова доповідь, пройде 30 червня. Ми закликаємо всіх учасників моніторингу, відповідальні організації і структури подати інформацію в міністерство. Особливу увагу ЮНЕСКО плануємо звернути на Ханський палац у Бахчисараї”, — заявив Сергій Рева.

Раніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що Україна чекає на моніторингову місію, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому кримському Бахчисараї.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова “відновленням історичної справедливості”.

Київ неодноразово критикував так звану реставрацію, яку проводить російська влада в Ханському палаці.

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що резолюції по тимчасово окупованому Криму, які Київ пропонує в ЮНЕСКО, не мають нічого спільного з реальним станом справ.

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