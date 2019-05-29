Результати моніторингу об'єктів культурної спадщини в Криму представлять на сесії комітету ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На черговій сесії комітету ЮНЕСКО 30 червня будуть представлені результати моніторингу ситуації на об’єктах культурної та історичної спадщини в Криму. Про це під час круглого столу в Києві 29 травня розповів посол із особливих доручень МЗС України, заступник голови делегації України в ЮНЕСКО Сергій Рева, повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“МЗС України здійснює постійну координацію і підготовку матеріалів із моніторингу ситуації на об’єктах культурної та історичної спадщини в Криму. Чергова сесія комітету ЮНЕСКО, де розглядатиметься моніторингова доповідь, пройде 30 червня. Ми закликаємо всіх учасників моніторингу, відповідальні організації і структури подати інформацію в міністерство. Особливу увагу ЮНЕСКО плануємо звернути на Ханський палац у Бахчисараї”, — заявив Сергій Рева.
Раніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що Україна чекає на моніторингову місію, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому кримському Бахчисараї.
Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова “відновленням історичної справедливості”.
Київ неодноразово критикував так звану реставрацію, яку проводить російська влада в Ханському палаці.
Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що резолюції по тимчасово окупованому Криму, які Київ пропонує в ЮНЕСКО, не мають нічого спільного з реальним станом справ.