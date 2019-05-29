Результати моніторингу об'єктів культурної спадщини в Криму представлять на сесії комітету ЮНЕСКО

КИЇВ. 29 травня. УНН. На черговій сесії комітету ЮНЕСКО 30 червня будуть представлені результати моніторингу ситуації на об’єктах культурної та історичної спадщини в Криму. Про це під час круглого столу в Києві 29 травня розповів посол із особливих доручень МЗС України, заступник голови делегації України в ЮНЕСКО Сергій Рева, повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.