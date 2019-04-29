Лавров: резолюції Києва в ЮНЕСКО по анексованому Криму не мають нічого спільного з реальністю

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що резолюції по тимчасово окупованому Криму, які Київ пропонує в ЮНЕСКО, не мають нічого спільного з реальним станом справ. Про це він заявив на загальних зборах Комісії РФ у справах ЮНЕСКО, передає УНН із посиланням на ТАСС.