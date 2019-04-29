Лавров: резолюції Києва в ЮНЕСКО по анексованому Криму не мають нічого спільного з реальністю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що резолюції по тимчасово окупованому Криму, які Київ пропонує в ЮНЕСКО, не мають нічого спільного з реальним станом справ. Про це він заявив на загальних зборах Комісії РФ у справах ЮНЕСКО, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Глибоке занепокоєння викликає продавлювання в керівних органах організації інспірованих Києвом резолюцій по (тимчасово окупованому — ред.) Криму, які не мають нічого спільного з реальним станом справ на півострові”, — сказав він.
Він також зазначив, що останнім часом множаться спроби політизувати діяльність ЮНЕСКО, “використовувати її для зведення рахунків з неугодними державами”.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що питання про “возз’єднання з Росією” окупованого Криму закрите остаточно, і ніякі декларації США, Євросоюзу або НАТО не змінять цю ситуацію.
Як повідомляв УНН, за п’ять років з моменту анексії Криму економіка РФ сумарно зазнала збитків більш ніж 150 млрд доларів і продовжує втрачати гроші.
Раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що РФ в Криму виселяє кримських татар і заселяє півострів росіян.