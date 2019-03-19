РФ в Крыму выселяет крымских татар и заселяет россиян - Джемилев

"По нашим оценкам, 10% процентов из 300 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым. Это - стратегия, как при Екатерине II, когда автохтонный крымскотатарский народ был выселен, а россияне заселены. Это так цинично: они приехали в нашу страну со всеми своими ракетами и оружием, а нас преследуют, когда найдут патрон", - заявил он.

Мустафа Джемилев отметил, что на сегодня в Крыму преследуются все, "кто осмелится выразить любую форму недовольство в сторону российской оккупации".

Более всего от репрессий страдают крымские татары, поскольку они наиболее активны.

"Обыски уже стали частью повседневной жизни крымских татар, часто они проходят под предлогом религиозного экстремизма. В течение всех лет с момента независимости Украины не было ни одного террористического акта, и вдруг все стали террористами?".

По словам Джемилева, во время обысков, в ходе которых якобы ищут оружие или запрещенную литературу, как правило российские правоохранители пытаются унизить крымских татар и спровоцировать их на конфликт для оправдания дальнейших больших притеснений.

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Мустафа Джемилев отметил, что сейчас политическая деятельность крымских татар в оккупированном Крыму невозможна и поэтому они находятся "в тихой оппозиции", например, бойкотируя так называемые "выборы". "Я считаю, что 95% крымских татар все еще остаются проукраинскими. Но это правда, что люди теряют надежду на освобождение и, конечно, им приходится как-то выходить из ситуации", - добавил лидер крымскотатарского народа.

"В течение более 200 лет мы жили под властью России. Если говорить об уничтожении нашего народа, то это всегда были русские. То в царской империи, или в Советском Союзе или в России. И самое главное: Украина - демократическая страна. Да, здесь много проблем. Но по крайней мере можно о них говорить и во время демонстраций обращать на них внимание", - заявил крымскотатарский лидер, отвечая на упрек, что в свое время Украина также не особо заботилась о крымских татарах.

Как сообщал УНН, Джемилев рассказал, что российский президент Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал аннексию Крыма ошибкой, но не намерен признавать это публично.