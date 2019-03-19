Суд у Сімферополі заарештував екс-президента Криму Мешкова – Акімов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мешкова за “опір співробітникам поліції”, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії отаман “Кримського козацтва” Сергій Акімов, передає УНН.
“Мешкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа”, — сказав Акімов.
Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мешкова за заявою невідомої особи, що колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп’яніння. Пізніше його повезли на огляд, однак, за словами Мешкова, слідів алкогольного або наркотичного сп’яніння в нього не виявили.
У кінці лютого екс-президент Криму Юрій Мешков розкритикував нинішню російську владу півострова за “зраду” Росії під час анексії півострова.
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Юрій Мешков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) — кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету імені Кутафіна.
Як повідомляв УНН, російські правоохоронці в Криму затримали лідера “самооборони” і учасника подій російської анексії півострова Овсепа Мінасяна за одиночний пікет.