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Суд в Симферополе арестовал экс-президента Крыма Мешкова - Акимов

Киев • УНН

 • 8801 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление сотрудникам полиции", сообщил проекта Радио Свобода Крым.Реалии атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов, передает УНН.

Суд в Симферополе арестовал экс-президента Крыма Мешкова - Акимов

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, за те, когда его задержали 18 числа", - сказал Акимов.

Российские силовики в Симферополе 18 марта задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на осмотр, однако, по словам Мешкова, следов алкогольного или наркотического опьянения у него не обнаружили.

В конце февраля экс-президент Крыма Юрий Мешков раскритиковал нынешнюю российскую власть полуострова за "измену" России во время аннексии полуострова.

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Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кадидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета имени Кутафина.

Как сообщал УНН, российские правоохранители в Крыму задержали лидера "самообороны" и участника событий российской аннексии полуострова Овсепа Минасяна за одиночный пикет.

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