Путін у своєму оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою – Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російський президент Володимир Путін у своєму найближчому оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою, але не має наміру визнавати це публічно. Про це розповів в ефірі одного з телеканалів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“Тепер для Путіна просто немає виходу. У нас зараз, до речі кажучи, різні служби цікавляться нашою думкою: як ви думаєте, Путін міг би піти з Криму, не втративши обличчя? Немає такого шляху, просто немає. А Путіну визнати, що він зробив помилку? Він, до речі, в своєму колі про це вже і каже. Це перевірені джерела. Він каже: „Ми з Кримом зробили помилку, але цього ми не визнаватимемо“. Ось така ось концепція”, — заявив Мустафа Джемілєв.
Джемілєв вважає, що для Путіна піти з Криму — це “зробити харакірі”.
Після анексії півострова Путін неодноразово публічно заявляв, що вважає питання приналежності Криму “закритим”.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися і додав кілька слів ламаною українською.
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.