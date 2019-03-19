Путін у своєму оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою – Джемілєв

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російський президент Володимир Путін у своєму найближчому оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою, але не має наміру визнавати це публічно. Про це розповів в ефірі одного з телеканалів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.