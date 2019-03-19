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Путин в своем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой - Джемилев

Киев • УНН

 • 18455 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российский президент Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но не намерен признавать это публично. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Путин в своем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой - Джемилев

"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы пойти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не признавать". Вот такая вот концепция", - заявил Мустафа Джемилев.

Джемилев считает, что для Путина уйти из Крыма - это "сделать харакири".

После аннексии полуострова Путин неоднократно публично заявлял, что считает вопрос принадлежности Крыма "закрытым".

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крыму заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились и добавил несколько слов на ломаном украинском.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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