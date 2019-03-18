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РФ потеряла более 150 млрд долларов из-за оккупации Крыма - Bloomberg

Киев • УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За пять лет с момента аннексии Крыма экономика РФ суммарно понесла убытки более чем 150 млрд долларов и продолжает терять деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Bloomberg Economics.

РФ потеряла более 150 млрд долларов из-за оккупации Крыма - Bloomberg

В матералом издание отмечается, что кроме наложенных международным сообществом санкций на Россию, страна-агрессор, в частности, тратит большие средства на интеграцию оккупированного Крыма в свой состав, развивая там электростанции и мосты.

Сообщается, что из-за этого, ВВП РФ на конец прошлого 2018 года был на 10% меньше, чем это прогнозировалось в конце 2013 года.

В материалах отмечается, что примерно 5,6% ВВП забрали международные санкции, а еще 4,2% - падение цен на нефть. Если перевести эти проценты в денежный эквивалент, то эта разница составляет более 150 млрд долларов США.

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Международные санкции и другие экономические убытки влияют и на общественное мнение граждан России. Так, в марте 2019 года, 39% россиян заявили, что аннексия Крыма дала больше хорошего, чем плохого, тогда как в декабре этот показатель был на уровне 67%. В то же время, социологические исследования показывают, что 39% граждан считают, что захват полуострова в равной степени дал как положительные, так и отрицательные последствия. По сравнению с 2014 годом таких мнений было лишь 15%. В свою очередь, 7% россиян считают, что аннексия была для Россия больше плохим, чем хорошим явлением.

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Как сообщал УНН, палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 15 марта заявил, что Украина должна возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет получил полуостров от "разрушительной политики".

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