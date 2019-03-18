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РФ втратила понад 150 млрд доларів через окупацію Криму - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За п’ять років з моменту анексії Криму економіка РФ сумарно зазнала збитків на понад 150 мільярдів доларів та продовжує втрачати кошти. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Bloomberg Economics.

РФ втратила понад 150 млрд доларів через окупацію Криму - Bloomberg

У матералі видання зазначається, що крім накладених міжнародною спільнотою санкцій на Росію, країна-агресор, зокрема, витрачає великі кошти на інтеграцію окупованого Криму до свого складу, розбудовуючи там електростанції та мости.

Повідомляється, що через це, ВВП РФ на кінець минулого 2018 року був на 10% менший, аніж це прогнозувалось наприкінці 2013 року.

У матеріалах зазначається, що приблизно 5,6% ВВП забрали міжнародні санкції, а ще 4,2% — падіння цін на нафту. Якщо перевести ці відсотки у грошовий еквівалент, то ця різниця становить понад 150 мільярдів доларів США.

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Міжнародні санкції та інші економічні збитки впливають і на громадську думку громадян Росії. Так, у березні 2019 року, 39% росіян заявили, що анексія Криму дала більше хорошого, аніж поганого, тоді як у грудні цей показник був на рівні 67%. Водночас, соціологічні дослідження демонструють, що 39% громадян вважають захоплення півострова у рівній мірі дало як позитивні, так і негативні наслідки. У порівнянні з 2014 роком таких думок було лише 15%. У свою чергу, 7% росіян вважають, що анексія була для Росія більше поганим, аніж хорошим явищем.

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Як повідомляв УНН, палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.

Своєю чергою, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін 15 березня заявив, що Україна має відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від “руйнівної політики”.

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