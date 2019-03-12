Палата представників США схвалила законопроект щодо невизнання суверенітету РФ над Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами. Про це повідомила прес-служба Посольства США в Україні, передає УНН.
"Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами", - зазначили в Посольстві.
Також документ, за даними відомства, містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США.
За відповідний документ проголосувало 427 конгресменів.
Нагадаємо, 8 березня Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США одноголосно схвалив законопроект, що забороняє вашингтонській адміністрації визнавати Крим російським.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, введених раніше щодо Росії у зв’язку анексією Криму.