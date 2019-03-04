Трамп продовжив санкції щодо Росії через анексію Криму

"Дії і політика, про які йде мова в даних указах, продовжують представляти неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Тому я продовжую на один рік режим надзвичайного стану, оголошений указом 13660", - йдеться у пояснювальній записці, за підписом Трампа.

Йдеться про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо РФ, застосованих нинішньою адміністрацією 20 вересня 2018 року і адміністрацією Барака Обами 6 березня, 16 березня, 20 березня, 19 грудня 2014 по Криму.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти оточення Януковича.