Трамп продлил санкции в отношении России из-за аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи аннексией Крыма. Об этом сообщается в официальном сообщении Белого дома, передает УНН.
"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я продолжаю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13660", - говорится в пояснительной записке, с подписью Трампа.
Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 по Крыму.
Напомним, ЕС продлил санкции против окружения Януковича.