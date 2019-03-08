У Конгресі США схвалили заборону на визнання Криму російським
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США в четвер одноголосно схвалив законопроект, що забороняє вашингтонської адміністрації визнавати Крим російським. Про це повідомила прес-служба цього комітету, передає УНН.
Цей законопроект був прийнятий одноголосно. Конгресмени прийняли з цим законопроектом низку інших документів.
“За одноголосним рішенням ініціативи були спрямовані до внесених у них поправками (на розгляд) Палаті представників (повного складу)”, — відзначили в прес-службі.
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Текст “Закону про невизнання анексії Криму” дуже короткий і складається всього з декількох пропозицій:
“Заборонити уряду США визнавати анексію Криму Росією, — ідеться в документі. — Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не визнавати де-юре або де-факто суверенітет Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами”.
Зокрема, законопроект, який був внесений до Конгресу 16 січня, забороняє всім державним установам і відомствам США “вчиняти будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, яка повинна включати визнання або має на увазі визнання де-юре або де-факто суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами”.
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Однак у тексті окремо прописано, що президенту надається право робити виключення, якщо він “вирішить, що це необхідно для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів”.
Якщо ініціативу схвалять обидві палати Конгресу, вона відправиться на підпис главі держави.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, введених раніше щодо Росії у зв’язку анексією Криму.