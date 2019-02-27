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Держдеп США: світ не забув брехні, яку використовувала РФ для маскування анексії Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Світ не забув ту цинічну брехню, яку Росія використала для виправдання своєї агресії проти України і маскування анексії її території. Про це йдеться в офіційній заяві Державного Секретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепу, передає УНН.

Так, Держдепартамент нагадав, що п'ять років тому російська окупація Кримського півострова України викликала ескалацію російської агресії.

"Росія намагалася зруйнувати міжнародний порядок, підірвала основні людські свободи і послабила нашу загальну безпеку. Світ не забув цинічну брехню, яку Росія використала для виправдання своєї агресії і маскування спроб анексії українських теренів. Застосування Росією сили проти мирного сусіда не повинно допускатися авторитетними державами. Сполучені Штати підтверджують свою незмінну позицію: Крим є Україна і повинен бути повернений Україні під контроль", - сказано в заяві Держсекретаря.

Сполучені Штати висловили серйозну стурбованість посиленням репресій з боку російського окупаційного режиму в Криму.

"Протягом останніх п'яти років російська окупаційна влада брала участь в численних зловживаннях в кампанії щодо усунення будь-якої протидії її контролю над Кримом. У рамках цієї кампанії Росія довільно затримувала і неправомірно засуджувала осіб за мирну протидію окупації, а в деяких випадках насильно переводила цих осіб з окупованого Криму до Росії", - заявили в Держдепі.

Сполучені Штати закликали Росію звільнити всіх українців, в тому числі членів кримськотатарської громади, ув'язнених "в якості помсти за їх мирну незгоду".

"Сполучені Штати будуть підтримувати відповідні санкції проти Росії до тих пір, поки російський уряд не поверне контроль над Кримом Україні і повністю не виконає Мінські угоди. Сполучені Штати знову заявляють про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - наголошує Держсекретар.

Як повідомляв УНН, під час візиту до Києва спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але лиш цих дій недостатньо.

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