Госдеп США: мир не забыл ложь, использованную РФ для маскировки аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Мир не забыл ту циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии против Украины и маскировки аннексии её территории. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного Секретаря США Майка Помпео, опубликованом на сайте Госдепа, передаёт УНН.
Так, Госдепартамент напомнил, что пять лет назад российская оккупация Крымского полуострова Украины вызвала эскалацию российской агрессии.
“Россия пыталась разрушить международный порядок, подорвала основные человеческие свободы и ослабила нашу общую безопасность. Мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскировки попыток аннексии украинской территории. Применение Россией силы против мирного соседа не должно допускаться авторитетными государствами. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым является Украиной и должен быть возвращен Украине под контроль”, — сказано в заявлении Госсекретаря.
Соединенные Штаты выразили серьезную обеспокоенность усиливающимися репрессиями со стороны российского оккупационного режима в Крыму.
“В течение последних пяти лет российские оккупационные власти участвовали в многочисленных злоупотреблениях в кампании по устранению всякого противодействия ее контролю над Крымом. В рамках этой кампании Россия произвольно задерживала и неправомерно осуждала лиц за мирное противодействие оккупации, а в некоторых случаях насильственно переводила этих лиц из оккупированного Крыма в Россию”, — заявили в Госдепе.
Соединенные Штаты призвали Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, заключенных в тюрьму “в отместку за их мирное несогласие”.
"Соединенные Штаты будут поддерживать соответствующие санкции против России до тех пор, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения. Соединенные Штаты вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", — подчеркивает Госсекретарь.
Как сообщал УНН, во время визита в Киев спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но лиш этих действий недостаточно.