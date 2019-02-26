Госдеп США об аннексии Крыма: слов и санкций недостаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но только этого мало. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время пресс-брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Как вы знаете, правительство США формализовало свою политику из-за обнародования крымской декларации Госсекретарем США Майком Помпео, что мы не признавали и не будем признавать аннексию Крыма Россией. Мы ввели санкции против РФ из-за аннексии Крыма, они остаются в силе, и мы будем их увеличивать", - отметил дипломат.
По словам Волкера, Европейский Союз будет делать то же самое.
"Слов и санкций недостаточно. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию с соблюдением прав человека и элементарных свобод в Крыму, и с нетерпением ждем того дня, когда Крым снова станет частью Украины... Мы в нашем деле по помощи Украине надолго", - подчеркнул он.
Напомним, представитель Государственного Департамента США Курт Волкер заявил, что США вместе с ЕС признает потребность в дальнейших санкциях против России из-за незаконной аннексии Крыма.
Как сообщал УНН, 18 февраля Евросоюз согласовал "азовский пакет санкций".