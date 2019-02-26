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Держдеп США про анексію Криму: слів і санкцій недостатньо

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але цього лише замало. Про це заявив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер під час прес-брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"Як ви знаєте, уряд США формалізував свою політику через оприлюднення кримської декларації Держсекретарем США Майком Помпео, що ми не визнавали і не визнаватимемо анексію Криму Росією. Ми запровадили санкції проти РФ через анексію Криму, вони залишатимуться чинними, і ми будемо їх збільшувати", - зазначив дипломат.

За словами Волкера, Європейський Союз робитиме те саме.

"Слів і санкцій не достатньо. Ми дуже уважно відслідковуємо ситуацію з дотриманням прав людини і елементарних свобод в Криму, і з нетерпінням чекаємо того дня, коли Крим знову стане частиною України... Ми в нашій справі з допомоги Україні надовго", - наголосив він.

Нагадаємо, представник Державного Департаменту США Курт Волкер заявляв, що США разом з ЄС визнає потребу у подальших санкціях проти Росії через незаконну анексію Криму.

Як повідомляв УНН, 18 лютого Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій".

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