Держдеп США про анексію Криму: слів і санкцій недостатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але цього лише замало. Про це заявив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер під час прес-брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Як ви знаєте, уряд США формалізував свою політику через оприлюднення кримської декларації Держсекретарем США Майком Помпео, що ми не визнавали і не визнаватимемо анексію Криму Росією. Ми запровадили санкції проти РФ через анексію Криму, вони залишатимуться чинними, і ми будемо їх збільшувати", - зазначив дипломат.
За словами Волкера, Європейський Союз робитиме те саме.
"Слів і санкцій не достатньо. Ми дуже уважно відслідковуємо ситуацію з дотриманням прав людини і елементарних свобод в Криму, і з нетерпінням чекаємо того дня, коли Крим знову стане частиною України... Ми в нашій справі з допомоги Україні надовго", - наголосив він.
Нагадаємо, представник Державного Департаменту США Курт Волкер заявляв, що США разом з ЄС визнає потребу у подальших санкціях проти Росії через незаконну анексію Криму.
Як повідомляв УНН, 18 лютого Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій".