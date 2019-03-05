Україна подякувала Трампу за санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністерство закордонних справ висловило вдячність Сполученим Штатам за підтримку в контексті продовження президентом США Дональдом Трампом терміну дії санкцій щодо Росії у зв'язку анексією Криму, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.
“4 березня 2019 року президент США Дональд Трамп видав розпорядження, яке продовжує національні надзвичайні та економічні заходи проти Росії ще на один рік через її агресію проти України. Ми вдячні за послідовну міжнародну підтримку, яку надає США в контексті міжнародного миру та безпеки”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 березня Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, введених раніше щодо Росії у зв’язку анексією Криму.
Йдеться про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо РФ, застосованих нинішньою адміністрацією 20 вересня 2018 року і адміністрацією Барака Обами 6 березня, 16 березня, 20 березня, 19 грудня 2014 по Криму.
Як повідомляв УНН, раніше 4 березня ЄС продовжив санкції проти оточення Януковича.