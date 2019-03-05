Украина поблагодарила Трампу за санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Министерство иностранных дел выразило благодарность Соединенным Штатам за поддержку в контексте продолжения президентом США Дональдом Трампом срока действия санкций в отношении России в связи аннексией Крыма, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"4 марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое продолжает национальные чрезвычайные и экономические меры против России еще на один год из-за ее агрессии против Украины. Мы благодарны за последовательную международную поддержку, которую оказывает США в контексте международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 марта Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи аннексией Крыма.
Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 по Крыму.
Как сообщал УНН, ранее 4 марта ЕС продлил санкции против окружения Януковича.