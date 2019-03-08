В Конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг единогласно одобрил законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским. Об этом сообщила пресс-служба данного комитета, передает УНН.
Данный законопроект был принят единогласно. Конгрессмены приняли с этим законопроектом ряд других документов.
“По единогласному решению инициативы были направлены внесенными в них поправками (на рассмотрение) Палате представителей (полного состава)”, — отметили в пресс-службе.
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Текст “Закона о непризнании аннексии Крыма” очень короткий и состоит всего из нескольких предложений:
“Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, — говорится в документе. — Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами”.
В частности, законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США “совершать любые действия или предоставлять любую помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами”.
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Однако в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он “решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов”.
Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись главе государства.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи аннексией Крыма.