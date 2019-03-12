Палата представителей США одобрила законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине, передает УНН.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - отметили в посольстве.
Также документ, по данным ведомства, содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США.
За соответствующий документ проголосовало 427 конгрессменов.
Напомним, 8 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи аннексией Крыма.