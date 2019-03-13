В окупованому Криму під виглядом реставрації руйнують Ханський палац - Нищук
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Так звані "реставраційні роботи", які окупанти проводять в Ханському палаці в Бахчисараї, знищують цей пам'ятник архітектури світового значення. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.
"Це знищення пам'ятки світового значення. У нас були фотографії, інформація про ці злочини... Це яскравий приклад того, як під виглядом так званої реставрації знищується автентичність цієї пам'ятки", - сказав Нищук.
Міністр культури додав, що Україна сподівається, що Моніторингова місія ЮНЕСКО незабаром відвідає Ханський палац і зупинить руйнування цього пам'ятника, оскільки в України зараз немає доступу на територію. За попередніми даними, це відбудеться навесні.
Як повідомляв УНН, моніторингова місія ЮНЕСКО, яка оцінить стан руйнування російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї в окупованому Криму, збереться вже цього року в Україні.
Нагадаємо, ЮНЕСКО закликала захистити Ханський палац в окупованому Криму.
Відзначимо, раніше в уряді заявляли, що РФ знищує Ханський палац. Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові.