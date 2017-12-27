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В уряді заявили, що РФ знищує "Ханський палац" в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявило про зафіксовані факти неналежного проведення реставраційних робіт у "Ханському палаці" в анексованому Криму, що ставить під загрозу його збереження, передає УНН з посиланням на прес-службу МТОТ.

В уряді заявили, що РФ знищує "Ханський палац" в окупованому Криму

"За результатами моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ) виявлено факти неналежного проведення реставраційних робіт на об’єктах Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника "Ханський палац (XVI-XIX століть): Ханська мечеть (1740-1743 роки)" в Криму", - йдеться у повідомленні.

За поширеною МТОТ інформацією, "визначені РФ для проведення реставраційних робіт підрядники не мають необхідного досвіду та, фактично, проводять ремонтні роботи замість реставраційних, що ставить під загрозу збереження "Ханського палацу".

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"Зокрема, на поточний момент МТОТ володіє інформацією, що в результаті проведення цих робіт протягом 2017 року було пошкоджено розпис XVIII століття Великої Ханської мечеті (Біюк Хан Джамі), а на фасаді будівлі з’явилися тріщини. Такі ж руйнування зазнали Фонтан сліз (Олександрійський фонтан) і Катеринівська миля", - додали у міністерстві.

Таким чином, зазначили у МТОТ, "можна зробити висновок, що Російська Федерація та створені нею органи окупаційної влади в Криму цинічно порушують Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954 року".

"Вчинки Російської Федерації щодо пам’ятника національного значення “Ханський палац” є беззаперечним доказом грубого порушення норм міжнародного права, що несе пряму загрозу збереження культурної спадщини України. Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України звернулося до відповідних органів щодо вжиття заходів реагування, спрямованих на встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб", - додали у МТОТ.

Нагадаємо, під час ремонту Ханського палацу в Криму робітники пошкодили розпис 18 століття.

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