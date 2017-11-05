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Під час ремонту Ханського палацу в Криму, робітники пошкодили розпис 18 століття

Під час ремонту Ханського палацу в Криму, робітники пошкодили розпис 18 століття

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство культури України висловили протест стосовно проведення масштабних робіт на пам’ятці національного занчення на території Бахчисарайського заповідника в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

 

“Мінкультури України вкрай обурене проведенням масштабних незаконних робіт на пам’ятці національного значення „Ханський палац“, який відноситься до Історичного середовища столиці кримських ханів Бахчисараї і внесений до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році”, — зазначено у повідомленні.

Крім того повідомляється, що під час ремонтних робіт було пошкоджено розписи 18-го століття, на фасаді будівлі з’явилися тріщини та обвалилася штукатурка.

“До того ж, всі роботи проводяться робітниками, які не мають досвіду у сфері реставрації... відповідне свідчить про цинічне порушення не лише суверенних прав нашої держави, а й положень безлічі міжнародних актів”, — повідомили на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНН, прокуратура АР Криму додала факт передачі у “республіканську власність” Ханського палацу в Криму до справи щодо незаконної націоналізації майна України на території анексованого півострова.

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