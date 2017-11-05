Во время ремонта Ханского дворца в Крыму рабочие повредили росписи 18-го века

"Минкультуры Украины крайне возмущено проведением масштабных незаконных работ на памятнике национального значения" Ханский дворец", который относится к Исторической среде столицы крымских ханов Бахчисарае и внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что во время ремонтных работ были повреждены росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

"К тому же, все работы проводятся рабочими, которые не имеют опыта в сфере реставрации ... соответствующее свидетельствует о циничное нарушение не только суверенных прав нашего государства, но и положений множества международных актов", - сообщили на Правительственном портале.

Как сообщал УНН, прокуратура АР Крым добавила факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму к делу о незаконной национализации имущества Украины на территории аннексированного полуострова.