Во время ремонта Ханского дворца в Крыму рабочие повредили росписи 18-го века

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47431 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114166 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102515 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104465 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103836 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102046 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Во время ремонта Ханского дворца в Крыму рабочие повредили росписи 18-го века

Во время ремонта Ханского дворца в Крыму рабочие повредили росписи 18-го века

Киев  •  УНН

 • 22203 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство культуры Украины выразили протест по поводу проведению масштабных работ на памятнике национального занчення на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

 

"Минкультуры Украины крайне возмущено проведением масштабных незаконных работ на памятнике национального значения" Ханский дворец", который относится к Исторической среде столицы крымских ханов Бахчисарае и внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что во время ремонтных работ были повреждены росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

"К тому же, все работы проводятся рабочими, которые не имеют опыта в сфере реставрации ... соответствующее свидетельствует о циничное нарушение не только суверенных прав нашего государства, но и положений множества международных актов", - сообщили на Правительственном портале.

Как сообщал УНН, прокуратура АР Крым добавила факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму к делу о незаконной национализации имущества Украины на территории аннексированного полуострова.

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