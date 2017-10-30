Прокуратура розслідує факт передачі у "республіканську власність" Ханського палацу у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокуратура АР Криму додала факт передачі у "республіканську власність" Ханського палацу в Криму до справи щодо незаконної націоналізації майна України на території анексованого півострова. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик.
"4 жовтня 2017 року відомості про цей факт долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого у січні 2017 року за статтею 438 КК України щодо майна яке було "націоналізоване" владою анексованого Криму", - повідомила Тихончик
Як повідомляв УНН, державний комітет з державної реєстрації та кадастру в анексованому Криму зареєстрував право власності на 32 об'єкти нерухомості Ханського палацу.
Нагадаємо, усі факти нанесення шкоди Україні окупацією Криму обсягом більше 1 трлн грн перевіряються прокуратурою Криму в рамках кримінальних проваджень.