Прокуратура расследует факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30532 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97092 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149920 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113928 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114881 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111556 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103573 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106846 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103390 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152000 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Прокуратура расследует факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму

Прокуратура расследует факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму

Киев  •  УНН

 • 23741 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Прокуратура АР Крым добавила факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму к делу о незаконной национализации имущества Украины на территории аннексированного полуострова. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"4 октября 2017 года сведения об этом факте приобщено к материалам уголовного производства, начатого в январе 2017 года по статье 438 УК Украины в отношении имущества которое было "национализировано" властью аннексированного Крыма", - сообщила Тихончик.

Как сообщал УНН, государственный комитет по государственной регистрации и кадастра в аннексированом Крыму зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.

Напомним, все факты нанесения ущерба Украине оккупацией Крыма объемом более 1 трлн грн проверяются прокуратурой Крыма в рамках уголовных производств.

Украинские Национальные Новости

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