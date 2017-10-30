Прокуратура расследует факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму

"4 октября 2017 года сведения об этом факте приобщено к материалам уголовного производства, начатого в январе 2017 года по статье 438 УК Украины в отношении имущества которое было "национализировано" властью аннексированного Крыма", - сообщила Тихончик.

Как сообщал УНН, государственный комитет по государственной регистрации и кадастра в аннексированом Крыму зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.



Напомним, все факты нанесения ущерба Украине оккупацией Крыма объемом более 1 трлн грн проверяются прокуратурой Крыма в рамках уголовных производств.