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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве заявили, что РФ уничтожает "Ханский дворец" в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 13615 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханской дворце" в аннексированном Крыму, что ставит под угрозу его сохранение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МТОТ.

В правительстве заявили, что РФ уничтожает "Ханский дворец" в оккупированном Крыму

"По результатам мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (далее - МТОТ) выявлены факты ненадлежащего проведения реставрационных работ на объектах Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника "Ханский дворец (XVI-XIX веков): Ханская мечеть (1740-1743 годы)" в Крыму", - говорится в сообщении.

Согласно распространенной МТОТ информации, "определенные РФ для проведения реставрационных работ подрядчики не имеют необходимого опыта и фактически проводят ремонтные работы вместо реставрационных, что ставит под угрозу сохранение "Ханского дворца".

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"В частности, на текущий момент МТОТ владеет информацией, что в результате проведения этих работ в течение 2017 года было повреждено роспись XVIII века Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами), а на фасаде здания появились трещины. Таким же разрушениям подверглись Фонтан слез (Александрийский фонтан) и Екатерининская миля", - добавили в министерстве.

Таким образом, отметили в МТОТ, "можно сделать вывод, что Российская Федерация и созданные ею органы оккупационной власти в Крыму цинично нарушают Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954 года".

"Поступки Российской Федерации относительно памятника национального значения "Ханский дворец" является безоговорочным доказательством грубого нарушения норм международного права, несет прямую угрозу сохранению культурного наследия Украины. Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обратилось в соответствующие органы относительно принятия мер реагирования, направленных на установление и привлечение к ответственности виновных лиц", - добавили в МТОТ.

Напомним, во время ремонта Ханского дворца в Крыму рабочие повредили роспись 18 века.

Украинские Национальные Новости

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