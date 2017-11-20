В окупованому Криму очікують, що суд взимку розгляне апеляцію щодо "скіфського золота"

"Кримські музеї подали апеляцію, зараз вона розглядається сторонами спору. Ми припускаємо, що апеляція буде розглянута взимку-навесні 2018 року", - сказав А.Мальгін.

Як повідомляв УНН 14 грудня 2016 року суд в Амстердамі прийняв рішення повернути "скіфське золото" Україні.

Після цього музеї окупованого Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні.