Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда вернуть "скифское золото" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине. Об этом сообщила так называемый министр культуры Крыма Арина Новосельская, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - сказала она.
Как сообщал УНН, 14 декабря суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.
Напомним, Министерство культуры РФ сообщило, что решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена.