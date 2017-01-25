Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда вернуть "скифское золото" Украине

"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - сказала она.

Как сообщал УНН, 14 декабря суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.

Напомним, Министерство культуры РФ сообщило, что решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена.